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У Харкові з автомата обстріляли мікроавтобус: двоє загиблих, злочинця ліквідували

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Харків, Четвер 26 травня 2022 00:44
У Харкові з автомата обстріляли мікроавтобус: двоє загиблих, злочинця ліквідували Фото: у Харкові з автомата обстріляли мікроавтобус (canal3.md)
Автор: Артур Родивилов

У Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Там зазначили, що стрілець був знешкоджений.

"На затримання зловмисника були оперативно направлені поліціянти полку поліції особливого призначення, Управління карного розшуку територіального підрозділу", - заявили в поліції.

Прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко в коментарі РБК-Україна повідомив, що злочинець обстріляв автобус з автомата. Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.

Після цього злочинець покинув місце події. Зловмисника застрелили біля блокпоста під час затримання.

Як повідомляє "Суспільне", один із загиблих був одягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий убитий - чоловік у цивільному, чиє тіло лежить неподалік.

Слідчі відкрили справу за статтею "вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Роздільнянського району Одеської області 73-річний чоловік вистрілив у правоохоронців з мисливської рушниці.

Раніше ми повідомляли, що у Києві під час виконання службових обов'язків двоє патрульних отримали поранення.

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