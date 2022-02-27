Російські війська завдали ракетного удару по аеропорту Миколаєва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Преступности.НЕТ".

Як повідомив виданню співробітник аеропорту, російські військові випустили як мінімум три ракети по повітряній гавані. Окупанти били по злітній смузі і перону.

"За попередніми даними, коригувальник подавав світлові сигнали з боку Матвіївки", - уточнив співрозмовник видання.

За його словами, поки не можна сказати, що застосували загарбники - РСЗВ "Град", авіацію або балістичні ракети, запущені з кораблів.