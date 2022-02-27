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Російські війська завдали ракетного удару по аеропорту Миколаєва

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Миколаїв, Неділя 27 лютого 2022 23:41
Російські війська завдали ракетного удару по аеропорту Миколаєва Фото: Аеропорт Миколаєва обстріляли російські загарбники (facebook.com/NikolaevAirport)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти ввечері 27 лютого завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту Миколаєва. Пошкоджено злітну смугу та перон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Преступности.НЕТ".

Як повідомив виданню співробітник аеропорту, російські військові випустили як мінімум три ракети по повітряній гавані. Окупанти били по злітній смузі і перону.

"За попередніми даними, коригувальник подавав світлові сигнали з боку Матвіївки", - уточнив співрозмовник видання.

За його словами, поки не можна сказати, що застосували загарбники - РСЗВ "Град", авіацію або балістичні ракети, запущені з кораблів.

Нагадаємо, 26 лютого у Василькові Київської області закінчилися запеклі бої з російським десантом, який намагався захопити аеродром.

Зазначимо, вчора йшли активні бої за Миколаїв, але сили територіальної оборони і силовики відстояли місто.

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