Російські війська завдали ракетного удару по аеропорту Миколаєва
Російські окупанти ввечері 27 лютого завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту Миколаєва. Пошкоджено злітну смугу та перон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Преступности.НЕТ".
Як повідомив виданню співробітник аеропорту, російські військові випустили як мінімум три ракети по повітряній гавані. Окупанти били по злітній смузі і перону.
"За попередніми даними, коригувальник подавав світлові сигнали з боку Матвіївки", - уточнив співрозмовник видання.
За його словами, поки не можна сказати, що застосували загарбники - РСЗВ "Град", авіацію або балістичні ракети, запущені з кораблів.
Нагадаємо, 26 лютого у Василькові Київської області закінчилися запеклі бої з російським десантом, який намагався захопити аеродром.
Зазначимо, вчора йшли активні бої за Миколаїв, але сили територіальної оборони і силовики відстояли місто.