Бої за Миколаїв: у місті вибухи і постріли, оголошено збір медиків
Фото: російський наступ на Миколаїв (t.me/newspn)
На третій день війни Росії проти України йдуть активні бої за Миколаїв. У місті все частіше лунають вибухи і постріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Преступности.НЕТ".
Повідомляється, що на тлі активних боїв за Миколаїв в лікарні швидкої медичної допомоги оголосили екстрений збір хірургів і травматологів.
Крім того, з'явилося відео бою біля будинку торгівлі "Південний Буг".
Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві українські засоби протиповітряної оборони відбили атаку російських військових, і десант супротивника десант не висадився.
Також повідомлялося, що Миколаїв готується до кругової оборони, оскільки війська РФ прориваються до міста.