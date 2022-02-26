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Бої за Миколаїв: у місті вибухи і постріли, оголошено збір медиків

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Миколаїв, Субота 26 лютого 2022 19:11
Бої за Миколаїв: у місті вибухи і постріли, оголошено збір медиків Фото: російський наступ на Миколаїв (t.me/newspn)
Автор: Олександр Мороз

На третій день війни Росії проти України йдуть активні бої за Миколаїв. У місті все частіше лунають вибухи і постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Преступности.НЕТ".

Повідомляється, що на тлі активних боїв за Миколаїв в лікарні швидкої медичної допомоги оголосили екстрений збір хірургів і травматологів.

Крім того, з'явилося відео бою біля будинку торгівлі "Південний Буг".

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві українські засоби протиповітряної оборони відбили атаку російських військових, і десант супротивника десант не висадився.

Також повідомлялося, що Миколаїв готується до кругової оборони, оскільки війська РФ прориваються до міста.

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