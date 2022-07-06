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Обстріл Харківської області: названо наслідки нічної атаки росіян

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Харків, Середа 06 липня 2022 09:44
Обстріл Харківської області: названо наслідки нічної атаки росіян Фото: російські війська знищили університет у Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на середу, 6 липня, російські війська вдарили по районах Харкова та області. В результаті обстрілу є руйнування і поранені, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Після півночі росіяни завдали удару по Основ'янському району, ракета впала на відкритій території. При цьому в Новобаварському районі в результаті обстрілу зруйнована частина адміністративної будівлі.

У Київському районі Харкова через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.

Крім того, вночі ворог обстріляв Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Обстріли спровокували пожежі в житлових будинках і на відкритій території. Також загорілося поле з пшеницею.

"За добу в області постраждали 3 людини: 2 – Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік 11 місяців і чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований з Гусарівки", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поки немає небезпеки наступу на Харків.

При цьому ракетні удари по Харкову та іншим містам України тривають. У розвідці вважають, що посилення ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

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