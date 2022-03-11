Російські війська можуть пробитися до Придністров'я і оточити Одесу, - мер

Російські війська можуть спробувати взяти Одесу не за допомогою морського десанту, а оточити, пробившись з Миколаївської області до Придністров'я. Місто вже формує стратегічні запаси.

"За інформацією, якою ми на сьогодні володіємо, кораблі, які були неподалік від Одеси, зараз передислокувалися в район Криму. Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ. Ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто шляхом через Вознесенськ на Придністров'я, таким чином наше місто опиниться в оточенні. Також десантні кораблі Російської Федерації можуть оточити нас з боку моря", - зазначив він.

За його словами, Одеса вже формує стратегічні запаси продовольства і ліків.