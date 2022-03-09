РФ проводить приховану мобілізацію і може залучити до війни в Україні війська з Придністров'я
Росія проводить приховану мобілізацію. У зв'язку з великими втратами Москва також може залучити до боїв в Україні військових з території невизнаного Придністров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За його даними, Росія проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів в тимчасово окупованому Криму, Краснодарському краї та окремих районах Донецької та Луганської областей.
Також ворог активізував набір добровольців для війни з Україною.
Крім того, зафіксовані випадки відрахування юнаків призовного віку з вишів РФ з метою поповнення резерву армії.
"Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної республіки в кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію в регіонах на фронтах і оперативній обстановці станом на початок чотирнадцятої доби оборони від російських окупантів.
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