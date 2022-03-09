РФ проводить приховану мобілізацію і може залучити до війни в Україні війська з Придністров'я

Росія проводить приховану мобілізацію. У зв'язку з великими втратами Москва також може залучити до боїв в Україні військових з території невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

За його даними, Росія проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів в тимчасово окупованому Криму, Краснодарському краї та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Також ворог активізував набір добровольців для війни з Україною.

Крім того, зафіксовані випадки відрахування юнаків призовного віку з вишів РФ з метою поповнення резерву армії.

"Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної республіки в кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні", - йдеться в повідомленні.