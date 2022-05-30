ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повітряні сили завдали удару по окупаційних військах в районі Ізюма

Новость на русском →
Харківська область, Понеділок 30 травня 2022 00:08
Повітряні сили завдали удару по окупаційних військах в районі Ізюма Фото: повітряні сили завдали удару по окупаційних військах в районі Ізюма (novynarnia.com)
Автор: Артур Родивилов

Ударна авіація Повітряних сил завдала удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке, яке знаходиться біля Ізюму. Була знищена ротно-тактична група,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Унаслідок атаки були знищені склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки і жива сила окупантів.

У Сумській області винищувачі Повітряних сил ЗСУ ліквідували два ворожих БПЛА, ще три безпілотники знищили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об'єднаних сил.

Зенітні ракетні підрозділи на східному напрямку знищили дві крилаті ракети.

"29 травня противник дещо знизив ракетні обстріли і авіаційну активність навколо українських кордонів", - йдеться в повідомленні.Раніше повідомлялося,

Нагадаємо. що винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ успішно "відпрацювала" ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України
NEWS
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу