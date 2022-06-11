Гайдай про бої за Сєвєродонецьк: противник з артилерії "розбирає" місто

Українські сили перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але противник артилерією буквально "розбирає" місто і укріплення, в результаті чого доводиться займати нові позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"У вуличних боях, коли йде стрілецька баталія, то наші перемагають. Але, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинку, які використовуються як укриття. У цьому сенсі важко, тому що виб'ємо ворога з вулиці, вони потім починають з танків і артилерії, з "Градів" просто розбирати мікрорайони", - зазначив Гайдай.

За його словами, у зв'язку з цим українським бійцям доводиться відходити на інші позиції.