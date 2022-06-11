ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гайдай про бої за Сєвєродонецьк: противник з артилерії "розбирає" місто

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Субота 11 червня 2022 20:59
Гайдай про бої за Сєвєродонецьк: противник з артилерії "розбирає" місто Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Українські сили перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але противник артилерією буквально "розбирає" місто і укріплення, в результаті чого доводиться займати нові позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"У вуличних боях, коли йде стрілецька баталія, то наші перемагають. Але, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинку, які використовуються як укриття. У цьому сенсі важко, тому що виб'ємо ворога з вулиці, вони потім починають з танків і артилерії, з "Градів" просто розбирати мікрорайони", - зазначив Гайдай.

За його словами, у зв'язку з цим українським бійцям доводиться відходити на інші позиції.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявив, що Сіверський Донець обмільчав і російські війська можуть знову спробувати форсувати його з виходом на новий плацдарм у Білогорівці.

Також повідомлялося, що українські сили сьогодні відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз