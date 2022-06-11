Окупанти можуть форсувати Сіверський Донець і вийти на новий плацдарм, - Гайдай
Російські війська можуть знову спробувати форсувати Сіверський Донець і вийти на новий плацдарм в районі Білогорівки (Луганська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.
За його словами, другий тиждень зберігається спекотна погода і рівень Сіверського Донця серйозно впав.
"Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при спробі переправи в Білогорівці, десь метра на три або більше опустилася річка. Можливо будуть ще спроби переправитися через річку і зробити в районі Білогорівки новий плацдарм", - зазначив Гайдай.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України сьогодні відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.
Також стало відомо, що російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області касетними снарядами.
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