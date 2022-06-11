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Окупанти можуть форсувати Сіверський Донець і вийти на новий плацдарм, - Гайдай

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Луганська область, Субота 11 червня 2022 20:50
Окупанти можуть форсувати Сіверський Донець і вийти на новий плацдарм, - Гайдай Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська можуть знову спробувати форсувати Сіверський Донець і вийти на новий плацдарм в районі Білогорівки (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, другий тиждень зберігається спекотна погода і рівень Сіверського Донця серйозно впав.

"Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при спробі переправи в Білогорівці, десь метра на три або більше опустилася річка. Можливо будуть ще спроби переправитися через річку і зробити в районі Білогорівки новий плацдарм", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України сьогодні відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.

Також стало відомо, що російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області касетними снарядами.

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Луганськ Війна Росії проти України
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