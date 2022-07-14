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Російські війська знову били по Криворізькому району

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Криворізький район, Четвер 14 липня 2022 08:28
Російські війська знову били по Криворізькому району Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі та вранці обстрілювали Криворізький район Дніпропетровської області. Під ворожу атаку потрапила знову Зеленодольська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Російська орда вночі і ранком обстріляла Криворізький район.Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - написав Резніченко.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно російські війська вдарили з реактивної артилерії по Нікопольському району.

Додамо, вночі 11 липня окупанти обстріляли з РСЗВ Криворізький район.

Крім цього, 9 липня, росіяни обстріляли Кривий Ріг з "Торнадо-С". Внаслідок чого загинули дві людини.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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