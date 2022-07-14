Российские войска снова били по Криворожскому району
Российские войска ночью и утром обстреливали Криворожский район Днепропетровской области. Под вражескую атаку снова попала Зеленодольская община.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
"Российская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район. Под огонь попала Зеленодольска община. Враг умышленно ударил по населенных пунктах - деревне Большая Костромка и Зеленодольске", - написал Резниченко.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, недавно российские войска ударили из реактивной артиллерии по Никопольскому району.
Добавим, ночью 11 июля оккупанты обстреляли из РСЗО Криворожский район.
Кроме этого, 9 июля, россияне обстреляли Кривой Рог с "Торнадо-С". Вследствие чего погибли два человека.
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