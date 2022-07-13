Окупанти вдарили по Нікополю з реактивної артилерії: виникла пожежа
Російські війська вдарили з реактивної артилерії по Нікопольському району. В результаті обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.
Рятувальники усувають наслідки обстрілу. Попередньо люди не постраждали. Також ввечері українські військові збили в Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже одинадцятий Російський БПЛА, знищений в небі над Дніпропетровською областю.
Нагадаємо, вночі 11 липня окупанти обстріляли з РСЗВ Криворізький район. В результаті удару зруйновані будинки і постраждала домашня худоба.
Крім цього, 9 липня, росіяни обстріляли Кривий Ріг з "Торнадо-С". Внаслідок чого загинули дві людини.
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