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Російські військові намагаються придбати українські патрони: в розвідці пояснили для чого

Фото: російські військові намагаються придбати українські патрони (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові на місцевому базарі в Шевченкове Харківської області намагаються придбати патрони українського виробництва. Вони необхідні їм для самострілу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Через "поранення" від патрона українського виробництва, окупанти сподіваються уникнути війни та повернутися додому.

"Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити "самостріл", видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому", -- пише пресслужба розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вже почали ділитися між собою "лайфхаками" про те, як уникнути смерті під час війни проти України. Найпопулярніша порада серед них, це постріл по ногах, аби їх госпіталізували назад до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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