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Російські військові пройшли тренінги з іранськими БПЛА, - Держдеп

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Вашингтон, П'ятниця 12 серпня 2022 01:31
Російські військові пройшли тренінги з іранськими БПЛА, - Держдеп Фото: російські військові пройшли тренінги з іранськими БПЛА (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові в останні тижні пройшли тренінги в Ірані в рамках угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель повідомив, що російські військові проводили тренування з безпілотниками в Ірані протягом останніх декількох тижнів.

За його словами, передача Іраном безпілотників Росії "потенційно підпадає під численні санкції".

"Ми як і раніше глибоко стурбовані використанням і розповсюдженням Іраном БПЛА. Вони використовувалися для нападу на американські війська, наших партнерів в регіоні і міжнародні організації", - заявив він.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши в тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Після чого глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном і заявив, що Росія не повинна отримувати від країн світу ніяку військову допомогу для ведення війни проти України.

У середині липня стало відомо, що російські чиновники відвідували аеродром в центрі Ірану, принаймні, двічі. З метою огляду безпілотних літальних апаратів, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

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