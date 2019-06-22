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В ООН закликали владу Венесуели звільнити опозиціонерів

Новини » Політика    22.06.2019 - 17:27
В ООН закликали владу Венесуели звільнити опозиціонерів
Фото: Мішель Бачелет (twitter.com/NTN24ve)

Верховний комісар ООН з прав людини звернулась до влади з закликом звільнити тих, хто скористався громадянськими правами

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала президента Венесуели Ніколаса Мадуро звільнити усіх заарештованих опозиціонерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Наприкінці свого триденного візиту до Венесуели Бачелет звернулась до влади з закликом про звільнення тих, хто "скористався своїми правами".

"Я закликаю владу звільнити всіх, хто перебуває у в'язниці або втратив свободу через те, що в мирний спосіб скористалися своїми громадянськими правами", заявила Бачелет.

Також вона розповіла, що змогла домовитись з урядом країни про призначення двох уповноважених за дотриманням прав людини, які будуть спостерігати за розвитком ситуації у країні й консультуватимуть уряд. 

Бачелет заявила, що ситуація у Венесуелі з правами людини "серйозна".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Європі обговорюють запровадження санкцій проти Мадуро. Кілька країн Європейського союзу розглядає можливість запровадження санкцій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро й кількох високопоставлених чиновників республіки через репресії влади республіки проти своїх політичних супротивників.

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