Греція звернеться до МКС з вимогою розслідувати військові злочини в Маріуполі

Греція збирається звернутися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з вимогою почати розслідування військових злочинів у Маріуполі.

Про це заявив Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini .

"Греція має конкретний, особливий інтерес до Маріуполя, оскільки в Маріуполі проживає грецька громада чисельністю 100 тисяч і більше осіб", - заявив міністр, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Західні країни і неурядові організації закликають до створення гуманітарного коридору для евакуації цивільних осіб з міста і надання допомоги, але Росія поки не дала згоди на цей крок.

Дендіас також заявив, що попросить своїх колег по НАТО "зробити все можливе, щоб допомогти Україні захистити Одесу, щоб Одеса змогла уникнути долі Маріуполя".

На запитання, як колеги з НАТО можуть допомогти в цьому, він відповів: "надавши Україні адекватні засоби для захисту міста".

"Я повинен сказати, що вони хочуть і можуть захистити місто за умови, що ми надамо їм адекватні кошти", - додав міністр.