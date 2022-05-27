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Російські військові на Харківському напрямку відмовляються йти у наступ, - СБУ

Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські війська почали бунтувати: відмовляються йти в наступ на Харківському напрямку. Цілі підрозділи висловили протест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ.

"Знову бунт. Як я зрозумів, особовий склад весь. Практично всі", - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.

Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод "бунтівників", їх "посадили на підвал".

Та, як чуємо, це не дуже допомогло.

"Якщо ж окупанти таки змусять "відказників" йти у наступ, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Телефонуйте на неї, щоб здатися в полон і зберегти життя. Працює як для російських, так і для українських номерів", - повідомляють в СБУ.

Нагадаємо, російські командири брешуть керівництву про "досягнення" в Україні. Зокрема, вони наперед розповідають про захоплення населених пунктів.

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