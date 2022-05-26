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"Ще 3 тижні тому доповіли, що взяли". Окупанти брешуть керівництву про "перемоги" в Україні

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Україна, Четвер 26 травня 2022 17:58
"Ще 3 тижні тому доповіли, що взяли". Окупанти брешуть керівництву про "перемоги" в Україні Фото: російські командири брешуть про перемоги в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські командири брешуть керівництву про "досягнення" в Україні. Зокрема, вони наперед розповідають про захоплення населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів матері, що його командира можуть посадити у в'язницю, оскільки він ще наприкінці квітня розповів про захоплення села Довгеньке поблизу Ізюма. Насправді населений пункт знаходиться під контролем українських захисників.

"Розумієш, у чому прикол? Тут же були розбірки: ми якщо типу Довгеньке не беремо, на комдива дві, ось три кримінальні справи зараз висить, його садять. І все! А сенс у тому, що Довгеньке ще 3 тижні тому доповіли, що ми його взяли. А ми, он, за нього воюємо", - сказав солдат.

При цьому в СБУ нагадали, що окупаційні війська щодня активно обстрілюю Довгеньке та інші сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Нагадаємо, в новій перехопленій розмові окупанти розповіли про те, що більшість солдатів відмовляються йти в бій через малі зарплати.

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