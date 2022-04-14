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Російські вертольоти обстріляли низку сіл Харківської області: поранені двоє дітей

Фото: російські вертольоти обстріляли низку сіл Харківської області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 14 квітня російські війська з вертольотів обстріляли низку сіл Харківської області. Пошкоджені будинки, двоє дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".

"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки", - розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Крім того, російські війська атакували й село Олександрівку.

"Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей - школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню", - додав Коваленко.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Барвінкове у Харківській області. Внаслідок цього загинуло 3 людей.

Також окупанти обстріляли селище Бабаї під Харковом. В результаті одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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ХарківВійна Росії проти України