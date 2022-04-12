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Окупанти сьогодні обстріляли селище під Харковом: є загиблий і поранені

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Харків, Вівторок 12 квітня 2022 22:37
Окупанти сьогодні обстріляли селище під Харковом: є загиблий і поранені Фото: окупанти 12 квітня обстріляли селище під Харковом (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти 12 квітня обстріляли селище Бабаї під Харковом. В результаті одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Селище міського типу Бабаї Харківського району зазнало ворожого обстрілу близько 14: 00. В результаті удару загинув 37-річний чоловік, ще дві людини поранені. Зруйновано та пошкоджено кілька будинків мирних жителів.

За фактом обстрілу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни, об'єднане з умисним вбивством). Розпочато досудове розслідування.

Фото: окупанти 12 квітня обстріляли селище під Харковом (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Нагадаємо, сьогодні окупанти в черговий раз обстріляли житлові квартали Харкова. Поранення отримали щонайменше дві людини.

Відзначимо, останні кілька днів противник активно обстрілює Харків.

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