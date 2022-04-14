UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские вертолеты обстреляли ряд сел Харьковской области: ранены двое детей

Фото: российские вертолеты обстреляли ряд сел Харьковской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 апреля российские войска с вертолетов обстреляли ряд сел Харьковской области. Повреждены дома, двое детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Потом обстреляли Одноробовку, это село нашей общины практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных дома", - рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

Кроме того, российские войска атаковали и село Александровку.

"После этого начали обстреливать соседнюю Александровку. Залетели туда два российских вертолета и начали палить. Ранены двое детей - школьники 9 и 11 лет. Ранение в шею, в бедро. Отправили в больницу", - добавил Коваленко.

Напомним, российские оккупанты обстреляли город Барвенково в Харьковской области. В результате погибли 3 человека.

Также оккупанты обстреляли поселок Бабаи под Харьковом. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины