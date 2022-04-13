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Через обстріли Барвінкового у Харківській області загинули 3 людей, серед них підліток

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Харківська область , Середа 13 квітня 2022 15:56
Через обстріли Барвінкового у Харківській області загинули 3 людей, серед них підліток Російській військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти обстріляли місто Барвінкове у Харківській області. Внаслідок цього загинуло 3 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зокрема, обстріли трапилися 12 квітня близько 16:00. Низка житлових будинків пошкоджені та зруйновані.

Серед загиблих є 16-річна дівчина. Також відомо, що 20-річний юнак зазнав поранень.

У прокуратурі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наразі триває досудове розслідування.

Через обстріли Барвінкового у Харківській області загинули 3 людей, серед них підлітокОкупанти обстріляли Барвінкове у Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові масовані обстріли житлових районів. Жителів просять бути в укриттях протягом дня.

Також ми писали, що у Херсонській області окупанти розстріляли 7 людей і підірвали будинок із загиблими.

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