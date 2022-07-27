Закликають до ненависті і саботажу. У РФ випустили довідник для колаборантів

Фото: у РФ випустили довідник для колаборантів (Getty Images)

У Росії випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів в Україні. У ньому окупанти, зокрема, закликають до саботажу роботи в соціально значущих напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення української розвідки.

Довідник складається з 14 сторінок і називається "довідник для громадян України з організації опору київському маріонетковому уряду". "У виданні даються докладні поради щодо саботажу роботи практично у всіх соціально значущих напрямках. Довідник сповнений пропаганди ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність") з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" і подібне", - розповіли в розвідці. Що стосується "практичних порад", то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії, наприклад: давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас будуть просити про пораду;

збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;

пишіть якомога більше запитів в різні інстанції;

використовуйте більше ліків і перев'язувальних матеріалів, ніж потрібно.