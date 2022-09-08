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Російські танкери обходять заборону на входження в європейські порти, - розслідування

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 09:24
Російські танкери обходять заборону на входження в європейські порти, - розслідування Фото: Російські танкери продовжують експортувати нафту до ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські танкери продовжують експортувати нафтопродукти після заборони заходити у порти Євросоюзу. Їх перевантажують на судна під прапорами країн ЄС у Чорному морі поблизу Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування проекту Радіо Свобода "Схеми".

Журналісти проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі за допомогою систем моніторингу суден Marine Traffic та Equasis.

Було виявлено дві налагоджені схеми.

Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.

"Ось, наприклад, як російська нафта потрапляє у Грецію. 27 липня російський танкер Mekhanik Antonov біля порту Констанца перекачав свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia (власниця судна - грецька компанія). 28 та 29 липня Georgia доотримав вантаж із російського судна VF Tanker 8. VF Tanker 8 порожнім повернувся в Росію, а завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi", - йдеться в розслідуванні.

У другій схемі задіяний танкер-накопичувач з великою місткістю New Legend під прапором Ліберії. Він п’ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци (Румунія). Російські танкери регулярно наповнюють його з червня цього року. А New Legend у свою чергу перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує "естафету", і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку.

Наприклад, 2 липня New Legend, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно San Sebastian. San Sebastian перелив вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 липня вивантажився у країні ЄС - Греції, в порту Agioi Theodoroi.

Російські танкери, задіяні у схемах, компанії - Volga Shipping бізнесмена Володимира Лісіна. Він очолив рейтинг найбагатших людей Росії за версією російського Forbes у 2022 році.

Нагадаємо, у квітні, коли ЄС ухвалив черговий пакет санкцій проти Росії у відповідь на військову агресію проти України, у ньому йшлося про заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії.

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