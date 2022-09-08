Российские танкеры обходят запрет на вход в европейские порты, - расследование

Российские танкеры продолжают экспортировать нефтепродукты после запрета заходить в порты Евросоюза. Их перегружают на суда под флагами стран ЕС в Черном море вблизи Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта Радио Свобода " Схемы ".

Журналисты проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море с помощью систем мониторинга судов Marine Traffic и Equasis.

Были выявлены две отлаженные схемы.

Первая заключается в том, что наполнены российские танкеры выходят из российских портов, останавливаются в Черном море вблизи Румынии, а там происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС, которые доставляют нефтепродукцию в порты других стран, включая страны Евросоюза.

"Вот, например, как российская нефть попадает в Грецию. 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov возле порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia (владелица судна - греческая компания). 28 и 29 июля Georgia дополучил груз с российского судна VF Tanker 8. VF Tanker 8 пустым вернулся в Россию, а загружен Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi", - говорится в расследовании.

Во второй схеме задействован танкер-накопитель с большой вместимостью New Legend под флагом Либерии. Он пятый месяц стоит в море у Констанцы (Румыния). Российские танкеры регулярно наполняют его с июня этого года. А New Legend в свою очередь перегружает нефть или нефтепродукты на другое судно. И уже это судно или заходит в европейский порт и разгружается, либо продолжает "эстафету", и в порт страны ЕС заходит аж четвертое судно в этой цепочке.

Например, 2 июля New Legend, который наполняют российские танкеры, дозагрузил мальтийское судно San Sebastian. San Sebastian перелил груз на греческий танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 июля выгрузился в стране ЕС - Греции, в порту Agioi Theodoroi.

Российские танкеры, задействованные в схемах, компании - Volga Shipping бизнесмена Владимира Лисина. Он возглавил рейтинг самых богатых людей России по версии российского Forbes в 2022 году.