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На админгранице з Кримом затримали дисидентку Сеїтмуратову

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 23:00
На админгранице з Кримом затримали дисидентку Сеїтмуратову
Фото: Айше Сеїтмуратова (facebook.com/dogrujol)

Сеїтмуратова є ветераном кримськотатарського національного руху

На контрольному пункті пропуску "Чаплинка", що на адміністративному кордоні між материковою україною і Кримським півостровом, затримали кримську татарку Айше Сеїтмуратову. Про це сообщил голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, її затримали російські окупаційні влади. 82-річна Сеїтмуратова є радянським дисидентом, журналістом, істориком, ветеран кримськотатарського національного руху.

"Айше Сеїтмуратова є громадянкою США, якою вона стала після вигнання її з СРСР у 1978 році. Сеїтмуратова постійно проживає в Криму, який відмовилася покидати і після вторгнення російських військ у 2014 році та окупації Криму", - повідомив Чубаров.

Він зазначив, що в Меджлісі кримськотатарського народу вживають заходів для встановлення зв'язку з Айше та надання їй допомоги.

Нагадаємо, за даними українського омбудсмена Людмили Денисової, Росія за безпідставними і політично вмотивованими звинуваченнями переслідує 115 жителів окупованого Криму. Зокрема, 40 кримських татар перебувають під вартою на території РФ, 32 людини утримують на території окупованого півострова, ще 15 людей зараз знаходяться за місцем свого проживання.

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