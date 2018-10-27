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Російські силовики прийшли на засідання організації "Кримська солідарність"

Новини » Суспільство    27.10.2018 - 15:33

Силовики принесли повдіомлення кільком активістам про виклик до російської прокуратури

В окупованому Криму на засідання  громадської організації "Кримська солідарність" з'явилися представники силових струткур Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення організації у Facebook.

Зокрема, зазначається, що на щомісячне зібрання організації в суботу, 27 жовтня, прийшли співробітники прокуратури і силових структур. В офісі організації при цьому виникли проблеми з інтернетом.

"Метою їх візиту, за їхніми словами, стало вручення постанови координатору "Кримської солідарності" Діляверу Меметову, а також адвокату Лілі Гемеджі про необхідність з'явитися в прокуратуру", - повідомили в організації.

Також відзначили, що візит силовиків супроводжувався відеофіксацією, незважаючи на незаконність такої дії.

"На даний момент співробітники силових структур очікують в коридорі закладу. Ми будемо повідомляти згодом про хроніку цих подій", - вказано в повідомленні.

Російські силовики прийшли на засідання організації &quot;Кримська солідарність&quot;

Нагадаємо, підконтрольні Російській Федерації слідчі органи в Криму порушили дві кримінальні справи проти кримського татарина Рената Параламова, якого в 2017 році відвезли з будинку і катували невідомі люди в масках без розпізнавальних знаків.

Наразі кримські юристи збирають всі необхідні документи, щоб передати справу Параламова та інших викрадених кримчан у міжнародні інстанції, зокрема спецдоповідачу ООН з тортур.

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