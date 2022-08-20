Обстріл Вознесенська. Російська ракета могла поцілити у Південноукраїнську АЕС

Російська ракета, яка вдарила по міста Вознесенськ у Миколаївській області, могла поцілити у Південноукраїнську АЕС. Її уламки знайшли неподалік атомної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

В Енергоатомі назвали дії російських окупантів черговим актом ядерного тероризму.

"На місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі нагадали, що у березні російські окупанти намагалися захопити Південноукраїнську АЕС. Тоді українські військові зупинили ворога, а СБУ затримали трьох російських солдатів, які ховалися в покинутих будівлях.

Ракетний удар по Вознесенську

Сьогодні під час повітряної тривоги у Вознесенську пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетою по п’ятиповерховому житловому будинку.

Внаслідок удару пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поряд приватні будинки й автомобілі. Постраждало щонайменше 12 людей, серед них четверо дітей.

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