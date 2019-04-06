Провайдери в Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Правозахисники відзначають, що блокування впливають на свідомість молодих людей призовного віку

Десять кримських провайдерів повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кримської правозахисної групи.

Відзначається, що ще 28 сайтів заблоковані частково. Моніторинг десяти різних провайдерів в дев'яти кримських населених пунктах правозахисники провели в лютому-березні 2019 року.

Моніторинг показав, що 12 сайтів блокують всі 10 провайдерів: "Чорноморська телерадіокомпанія", "Цензор.нет", "След.нет", "5 канал", "15 хвилин", "Фокус", "Депо", "Українська правда", "РБК-Україна", "Укрінформ", "Главком", "Uainfo". Крім того, всі десять провайдерів повністю блокують доступ до соціальних мереж Лінкедін і Телеграм.

Сайти "Головне" і "Громадське радіо" блокують 9 з 10 провайдерів.

Правозахисники відзначають, що блокування українських ЗМІ в Криму, поєднані з розпалюванням ненависті до українців, дають можливість більш ефективно впливати на свідомість молодих людей призовного віку.

"При цьому мілітаризація свідомості, розпалювання ненависті і блокування альтернативних джерел інформації використовуються РФ для вчинення військового злочину - призову жителів Криму в армію держави-окупанта, а також для пропаганди добровільного вступу в армію держави-окупанта", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що необґрунтоване обмеження доступу до інформації є грубим порушенням фундаментальних прав людини. Кримчан, по суті, позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну та проблеми у сфері прав людини, які відбуваються в Криму, так як підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість подібних фактів від жителів півострова.

Раніше в заяві Національної спілки журналістів України зазначалося, що в аннексированном Криму продовжується системний тиск на громадянську журналістику.