ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Російські прикордонники затримали двох активістів на адмінкордоні з Кримом

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 12:05
Російські прикордонники затримали двох активістів на адмінкордоні з Кримом
Фото: затримані активісти (facebook.com/crimeansolidarity)

Понад три години їх тримають на пункті пропуску "Каланчак"

Російські прикордонники затримали на адмінкордоні України з окупованим Кримом двох активістів Кримської солідарності Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook

Повідомляється, що активістів утримують уже понад три години. Причиною затримання стала підозра щодо легальності документів. 

"Понад три години російські прикордонники утримують на адмінкордоні (пункт пропуску Каланчак) активістів Кримської солідарності Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова. Формальним приводом для додаткової перевірки і опитування послужили сумніви в автентичності документів активістів. За даними чергового прикордонної служби, в даний час "складають відповідні процесуальні документи"", - повідомив Наумлюк.

Російські прикордонники затримали двох активістів на адмінкордоні з Кримом

Раніше Федеральна служба безпеки Російської Федерації (РФ) підтвердила, що затримала в анексованому Росією Криму трьох жителів Красногвардійського району за підозрою в причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що російські силовики в окупованому Криму затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща). Архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону. Співробітники російської поліції склали на Климента рапорт за дрібне хуліганство, а саме за нецензурну лайку в громадському місці. 

В окупованому Криму почалися масштабні навчання російських десантників Німецькі політики планують відвідати Крим
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України КримЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся