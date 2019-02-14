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ФСБ підтвердила, що затримала в окупованому Криму членів "Хізб ут-Тахрір"

Новини » Політика    14.02.2019 - 16:24
ФСБ підтвердила, що затримала в окупованому Криму членів "Хізб ут-Тахрір"
Фото: обшуки в Криму (facebook.com.crimeansolidarity)

В анексованому Криму сьогодні пройшли обшуки в будинках кримських татар

Федеральна служба безпеки Російської Федерації (РФ) підтвердила, що затримала в анексованому Росією Криму трьох жителів Красногвардійського району за підозрою в причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір". Про це заявили в прес-службі управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

У відомстві повідомили, що "в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1, частиною 2 статті 205.5 КК РФ (організація та участь у діяльності терористичної організації) проведені обшукові заходи у Красногвардійському районі - за місцем проживання і реєстрації передбачуваного організатора і членів терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

"У ході обшуків виявлено та вилучено література "екстремістської спрямованості", а також комп'ютерна техніка і засоби зв'язку. Підозрювані затримані", - в прес-службі ФСБ.

Російські силовики також опублікували відео затримання.

Нагадаємо, в окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар.

Головне управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі відкрило кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар, у яких російські силовики провели обшуки.

Пізніше стало відомо, що затриманого після обшуків Ескендера Абдулгьанієва російські силовики примусово записали громадянином РФ.

 

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