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Окупанти намагалися розігнати мітинг у Славутичі, є поранені

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Славутич, Субота 26 березня 2022 15:23
Окупанти намагалися розігнати мітинг у Славутичі, є поранені Фото: сьогоднішній мітинг у Славутичі (t me babel)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти намагалися розігнати сьогоднішній мітинг у Славутичі (Київська область). Вони стріляли в повітря і застосували світлошумові гранати, в результаті є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, сьогодні жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою, скандуючи "Славутич - це Україна", "Слава Україні", і розгорнули великий державний прапор.

"Під час мітингу рашистські військові стріляли в повітря і кидали світлошумові гранати в людей. Поранення отримали мирний житель і представники територіальної оборони", - зазначила вона.

Нагадаємо, детальніше про сьогоднішні події в місті в матеріалі РБК-Україна "Вторгнення окупантів, протести і викрадення мера: що відбувається в Славутичі".

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Славутич Війна Росії проти України
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