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Великобританія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів

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Лондон, Понеділок 01 серпня 2022 05:33
Великобританія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів Фото: Великобританія ввела новий метод контролю за російськими олігархами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Великобританія вимагатиме від іноземних компаній, що володіють британською власністю, ідентифікувати їх справжніх власників в офіційному реєстрі. Цей крок спрямований на відмивання незаконних коштів російськими олігархами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Формування реєстру іноземних організацій є частиною закону про економічні злочини, прийнятого цього року з метою зупинити потік незаконних російських грошей до Лондона після вторгнення РФ в Україну.

Він повинен перешкодити російським олігархам і чиновникам ховатися за секретними ланцюжками підставних компаній, і підтримувати зусилля уряду з викорінення російських олігархів.

Іноземні організації, які вже володіють землею у Великобританії, матимуть шість місяців, щоб виконати вимоги, ідентифікуючи свого бенефіціара. Реєстр буде поширюватися на нерухомість, куплену з січня 1999 року в Англії та Уельсі і з грудня 2014 року в Шотландії.

Ті, хто не дотримується нових правил, можуть зіткнутися з санкціями, включаючи штрафи в розмірі до 2500 фунтів стерлінгів на день, або ув'язнення терміном до п'яти років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві повністю припинив свою роботу торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Його головним власником виявилися сім'я і партнери російського олігарха Аркадія Ротенберга.

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