Великобританія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів

Великобританія вимагатиме від іноземних компаній, що володіють британською власністю, ідентифікувати їх справжніх власників в офіційному реєстрі. Цей крок спрямований на відмивання незаконних коштів російськими олігархами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Формування реєстру іноземних організацій є частиною закону про економічні злочини, прийнятого цього року з метою зупинити потік незаконних російських грошей до Лондона після вторгнення РФ в Україну.

Він повинен перешкодити російським олігархам і чиновникам ховатися за секретними ланцюжками підставних компаній, і підтримувати зусилля уряду з викорінення російських олігархів.

Іноземні організації, які вже володіють землею у Великобританії, матимуть шість місяців, щоб виконати вимоги, ідентифікуючи свого бенефіціара. Реєстр буде поширюватися на нерухомість, куплену з січня 1999 року в Англії та Уельсі і з грудня 2014 року в Шотландії.

Ті, хто не дотримується нових правил, можуть зіткнутися з санкціями, включаючи штрафи в розмірі до 2500 фунтів стерлінгів на день, або ув'язнення терміном до п'яти років.