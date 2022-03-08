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Російські війська зруйнували лікарню в Ізюмі

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Ізюм, Вівторок 08 березня 2022 15:28
Російські війська зруйнували лікарню в Ізюмі Фото: російські війська зруйнували лікарню в Ізюмі (facebook.com/volodymyr.matsokin)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів як могли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступник мера міста Володимира Мацокіна в Facebook.

"Я думав, що ворота пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", - написав він.

Фото: російські війська зруйнували лікарню в Ізюмі (facebook.com/volodymyr.matsokin)

Нагадаємо, заступник міського голови Ізюму з гуманітарних питань Володимир Мацокін назвав те, що відбувається в місті новою Хатинню. Він підкреслив, що після обстрілів окупантів населений пункт став місцем болю відчаю.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня окупанти не припиняли артобстріл Ізюма, а також завдали по місту кілька авіаударів.

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