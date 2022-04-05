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У Харківській та Запорізькій областях окупанти незаконно затримують місцевих жителів, - Генштаб

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Вівторок 05 квітня 2022 19:13
У Харківській та Запорізькій областях окупанти незаконно затримують місцевих жителів, - Генштаб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 41-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Зокрема, на Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що в населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти шукають проукраїнсько-налаштованих місцевих жителів та незаконно їх затримують.

Також на тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, ворог проводить затримання місцевих жителів.

Раніше ми повідомляли, що українські зенітні ракетні війська за тиждень знищили понад 30 повітряних цілей ворога.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 41-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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