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Російські окупанти обстріляли селище на Запоріжжі забороненими касетними боєприпасами

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Запорізька область, Середа 06 квітня 2022 21:18
Російські окупанти обстріляли селище на Запоріжжі забороненими касетними боєприпасами Окупанти обстріляли селище на Запоріжжі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові й далі продовжують використовувати заборонене озброєння у війні проти України. Повідомляється, цього разу окупанти обстріляли забороненими касетними боєприпасами селище на Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Російські війська 5 квітня обстріляли забороненими касетними боєприпасами об'єкти цивільної інфраструктури селища Комишуваха Запорізької області.

Унаслідок ракетних ударів пошкоджено та зруйновано будинки мирних жителів. Також через обстріли окупантів є поранені.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі під час бомбардування лікарні живцем згоріли майже 50 людей.

Також ми писали, що окупанти залізницею перекидають у Харківську область озброєння та техніку.

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