Російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати Чернігів, - Генштаб

Росія вже 36-й день жорстоко знищує міста України та вбиває мирних людей. Також на Сіверському напрямку ворог діє силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Генштаб .

Також окупанти закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування. Все з метою ведення розвідки та коригування вогню артилерії.

Окрім того, російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати місто Чернігів.

Раніше ми повідомляли, що українські військові ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії.

Також ми писали, що у Запорізькій області ЗСУ звільнили від окупантів п'ять населених пунктів.

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