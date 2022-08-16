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Російські війська вночі обстріляли Слов'янськ: горів кар'єр

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Слов'янськ, Вівторок 16 серпня 2022 08:42
Російські війська вночі обстріляли Слов'янськ: горів кар'єр Фото: російські війська вночі обстріляли Слов'янськ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 16 серпня російські військові в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. Під обстріл потрапили кілька мікрорайонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.

"У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, у тому числі лісовий", - повідомив він.

Мер додав, що в результаті обстрілу сталося загоряння кар'єру і постраждав гуртожиток Донбаського державного педагогічного університету.

"Жертв і поранених, на щастя, немає", - заявив Лях.

Нагадавши, окупанти вночі вдарили ракетами по Харкову. Зачепило більшість районів міста.

Крім того, після півночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, у Запоріжжі також чули вибухи.

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Слов'янськ Донецька область Війна Росії проти України
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