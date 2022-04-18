RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські муфтії під контролем ФСБ. І продовжують лінію Кремля, - Ісмагілов

Фото: муфтій Саїд Ісмагілов (risu ua)
Автор: Мілан Лєліч

Лідери мусульманських громад Росії знаходяться під жорстким контролем Федеральної служби безпеки (ФСБ). І фактично продовжують політичну лінію Кремля.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

"Справа в тому, що відразу після першого приходу Путіна на пост президента, в 2000-і роки, був запущений процес взяття під контроль всіх мусульманських духовних управлінь в Росії. Зараз всі муфтії там або співробітники ФСБ, або співпрацюють з ФСБ. У будь-якому випадку вони знаходяться під жорстким контролем. І вони продовжують політичну лінію Кремля", - зазначив він.

За його словами, на самому початку війни муфтії-прихильники війни висловилися окремо, а зараз продовжують повторювати, що воюючі проти України мусульмани нібито здійснюють джихад.

"Тих, які промовчали і зовсім не беруть ні в чому участь - їх нікчемна меншість. А проти не висловився ніхто", - додав Ісмагілов.

Нагадаємо, раніше Ісмагілов розповів, чому заяви російських мусульман про джихад в Україні є маразмом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБРосійська Федерація