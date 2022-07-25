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Провідні партії Фінляндії закликали припинити видачу віз росіянам

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Понеділок 25 липня 2022 17:52
Провідні партії Фінляндії закликали припинити видачу віз росіянам Фото: провідні партії Фінляндії закликали припинити видачу віз росіянам (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Члени низки фінських парламентських партій заявили про необхідність ввести у Фінляндії заборону на видачу віз громадянам Росії. Вони закликали уряд затвердити відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Член партії "Національна коаліція" Еліна Валтонен назвала безперешкодний в'їзд росіян по туристичній візі до Фінляндії проблематичним.

"У цій ситуації є резон припинити видачу росіянам туристичних віз. Росія веде в Україні жорстоку агресивну війну, і абсолютно абсурдно, що люди можуть приїжджати у західні країни наче нічого й не було", - підкреслила вона.

При цьому таку думку, зокрема, підтримав член партії "Фінляндський центр" Мікко Савола. За його словами, уряду необхідно найближчим часом ввести нові обмеження на візи для росіян.

"Суперечливо те, що росіяни приїжджають до Фінляндії або їдуть через Фінляндію в Європу, щоб робити покупки або розважатися, і в той же час Росія вбиває людей в Україні і намагається приєднати до себе частини сусідньої країни", - зазначив Савола.

Фінські політики вважають, що Євросоюз також повинен виробити єдину позицію щодо віз для росіян.

Більш детально про країни, які вже заборонили видачу віз росіянам, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Без поїздок по Європі. Які країни перестали видавати візи росіянам".

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