З початку війни в Сєвєродонецьку загинули понад 1,5 тисячі жителів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Сєвєродонецьку померли понад 1,5 тисячі жителів. Серед тих, кого поховали, - як громадяни, які померли власною смертю, так і загиблі в результаті бойових дій.

Про це заявив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, порахувати, скільки людей стали жертвами обстрілів з боку російських окупаційних військ, на даний момент неможливо.

Стрюк додав, що проводити евакуацію з Сєвєродонецька зараз вкрай небезпечно, проте за минулу добу з міста вдалося вивезти 12 осіб. Зараз в місті залишаються близько 12-13 тисяч жителів.

Також він додав, що в населеному пункті пошкоджено 85-90% будівель, а близько 60% - доведеться відбудовувати заново.