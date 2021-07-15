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Російські депутати виступили з агітацією в Луганську: реакція МЗС України

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Київ, Четвер 15 липня 2021 14:09
Російські депутати виступили з агітацією в Луганську: реакція МЗС України Фото: МЗС України розкритикував російських депутатів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Депутати російської правлячої партії "Єдина Росія" проводять агітацію перед виборами до Держдуми РФ на окупованому Донбасі. Українське МЗС закликає громадян не брати участь у голосуванні.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, в окупованому Луганську пройшов так званий "Форум громадян Росії", на якому російські депутати агітували українців з російськими паспортами голосувати на виборах до Думи.

"Очевидно, що падіння рейтингів російської правлячої сили на тлі важкої епідемічної ситуації в Росії намагаються компенсувати за рахунок жителів українських окупованих територій. Такий собі крок політичного відчаю. Адже проконтролювати намальовані там результати "підтримки" "Єдиної Росії" буде фактично неможливо. Це, в свою чергу, поставить під сумнів легітимність російського виборчого процесу", - зазначив Ніколенко.

МЗС України розглядає агітацію російських депутатів в Луганську і незаконну паспортизацію як цілеспрямований підрив мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також демонстративний приклад відходу Росії від своїх зобов'язань в рамках мінських угод і підсумків Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".

"В черговий раз закликаємо наших громадян не брати участь у протиправних російських плебісцитах", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше російська сторона заявила, що роздала на Донбасі понад 600 000 паспортів і розраховує на те, що люди з цими паспортами візьмуть участь у виборах.

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МЗС Російська Федерація Луганськ выборы агитация
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