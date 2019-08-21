У Росії виступили за розширення G7 до G10

Росія розраховує повернутися у формат "великої вісімки" в разі його розширення з залученням Китаю та Індії. Про це заявив глава комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачьов, передають російські ЗМІ.

На його думку, це може допомогти зменшити тиск на Росію з боку країн "великої сімки".

"На мій погляд, повернення Росії в "сімку" мало б сенс тільки в тому випадку, якщо вдасться уникнути пастки "сім проти одного". А для цього необхідно поглянути на ситуацію ширше. Що якщо запропонувати подумати про більш рішучої модернізації даного формату за рахунок приєднання до нього також наших китайських та індійських партнерів?" - заявив Косачев.

Щодо недавніх заяв президента США Дональда Трампа про можливості повернення Росії до "великої вісімки", російський чиновник не бачить підстав для радості, оскільки санкції не скасують.

"Навіть якщо припустити скасування санкцій, формат "вісімки" все одно залишиться для Росії вкрай незручним, так як раніше буде являти собою формулу "сім плюс один", - заявив Косачев.

Нагадаємо, Трамп і Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7 в 2020 році. Саме Макрон вніс цю пропозицію, а президент США її підтримав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Європейської ради Дональд Туск виступає проти зміни формату G7 і приєднання до нього Росії.