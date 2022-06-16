RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські бізнесмени почали вивчати досвід життя Ірану під санкціями США, - FT

Фото: російські бізнесмени почали вивчати досвід життя Ірану під санкціями США (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Російські бізнесмени, постраждалі від західних санкцій, почали їздити до Ірану. Там вони вивчають досвід життя країни під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

іранського гіда Алі

Нагадаємо, західні партнери України ввели санкції проти Путіна і його оточення ще в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У травні Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда звинуватив частину німецького бізнесу, який продовжує працювати з РФ, у байдужості до війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїІранРосійська Федерація