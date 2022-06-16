Російські бізнесмени почали вивчати досвід життя Ірану під санкціями США, - FT

Російські бізнесмени, постраждалі від західних санкцій, почали їздити до Ірану. Там вони вивчають досвід життя країни під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Нагадаємо, західні партнери України ввели санкції проти Путіна і його оточення ще в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У травні Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда звинуватив частину німецького бізнесу, який продовжує працювати з РФ, у байдужості до війни в Україні.