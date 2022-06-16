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Российские бизнесмены начали изучать опыт жизни Ирана под санкциями США, - FT

Фото: Российские бизнесмены начали изучать опыт жизни Ирана под санкциями США (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Российские бизнесмены, пострадавшие от западных санкций, начали ездить в Иран. Там они изучают опыт жизни страны под санкциями Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

иранского гида Али

Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина и его окружения еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

В мае Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обвинил часть немецкого бизнеса, который продолжает работать с РФ, в равнодушии к войне в Украине.

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