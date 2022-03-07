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Росії загрожує дефолт вже до 15 квітня, - Bloomberg

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Понеділок 07 березня 2022 22:19
Росії загрожує дефолт вже до 15 квітня, - Bloomberg Фоо: Росії загрожує дефолт до середини квітня (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт в Росії може наступити вже до 15 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг – швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні та накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.

"Ми вважаємо дефолт найбільш вірогідним сценарієм. У разі дефолту, він навряд чи буде схожий на звичайний, саме відповідне порівняння буде, мабуть, з Венесуелою", - написав глобальний керівник компанії зі стратегії кредитування ринків Саймон Уевер.

Він зазначив, що дефолт настане вже 15 квітня, оскільки в цей час закінчується 30-денний період пільгового періоду по купонним виплатам, який Уряд РФ повинен за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 і 2024 роках.

Зараз орієнтовні ціни інвестор на ці облігації становлять 29 центів за Долар США. А це найнижчий показник за всю історію.

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