Російська розвідка причетна до отруєння Скрипалів, - NYT

Британські правоохоронці невдовзі зможуть назвати конкретних осіб, які могли бути причетними до отруєння Скрипалів

Головне розвідувальне управління Російської Федерації (ГРУ РФ) може бути відповідальним за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це пише видання The New York Times з посиланням на чиновників Великобританії та Сполучених Штатів Америки (США), поінформованих про хід розслідування.

Як повідомляє видання з посиланням на джерела, напад на Скрипалів у Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було проведено колишніми або діючими співробітниками ГРУ.

За словами джерела, британські правоохоронці близькі до того, щоб "назвати конкретних осіб, які могли провести дану операцію".

Разом з тим, як повідомляється, слідчі не виключають, що за отруєнням може стояти інша російська спецслужба чи приватна структура.

Відзначимо, раніше в поліції Великобританії вже заявляли, що до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні двоє людей, які покинули Великобританію на наступний день.

Нагадаємо, 9 липня, у британському місті Солсбері чоловік втратив свідомість недалеко від місця отруєння нервово-паралітичним речовиною "Новачок", а жінка, яка отруїлась нервово-паралітичним речовиною "Новачок" у Еймсбері 30 червня, померла.

13 липня в Солсбері, де в березні були отруєні Сергій і Юлія Скрипали, стався якийсь інцидент з чоловіком біля ресторані Zizzi, також який фігурує в справі отруєння екс-розвідника і його дочки.