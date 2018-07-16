Российская разведка причастна к отравлению Скрипалей, - NYT

Британские правоохранители вскоре сможет назвать конкретные лица, которые могли быть причастными к отравлению Скрипалей

Главное разведывательное управление Российской Федерации (ГРУ РФ) может быть ответственным за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на чиновников Великобритании и Соединенных Штатов Америки (США), информированных о ходе расследования.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, нападение на Скрипалей в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" было проведено бывшими или действующими сотрудниками ГРУ.

По словам источника, британские правоохранители близки к тому, чтобы "назвать конкретные лица, которые могли провести данную операцию".

Вместе с тем, как сообщается, следователи не исключают, что за отравлением может стоять другая российская спецслужба или частная структура.

Отметим, ранее в полиции Великобритании уже заявляли, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Великобританию на следующий день.

Напомним, 9 июля, в британском городе Солсбери мужчина потерял сознание недалеко от места отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", а женщина, которая отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери 30 июня, умерла.

13 июля в Солсбери, где в марте были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, произошел некий инцидент с мужчиной возле ресторане Zizzi, также фигурирующем в деле отравления экс-разведчика и его дочери.