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Интервью

В Солсбери у места отравления "Новичком" потерял сознание мужчина, полиция оцепила район

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 19:58
Фото: место отравления в Солсбери (twitter.com/thesun)
Фото: место отравления в Солсбери (twitter.com/thesun)

На месте происшествия в Солсбери работают экипажи скорой помощи и полиция

В Солсбери (Великобритания), в понедельник, 9 июля, мужчина потерял сознание недалеко от места отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Полиция выставила оцепление места происшествия, передает The Sun.

Оцепление выставлено вокруг автобусной остановки. Инцидент произошел за 274 метра от места, где предположительно произошло отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В данный момент на месте происшествия работают экипажи скорой помощи и полиция. Сообщается, что от пострадавшего полицейские и медики держатся на расстоянии.

"Все службы экстренной помощи в настоящее время находятся на расстоянии от автобуса и человека на остановке", - написал в Twitter один из британских журналистов.

Журналист добавил, что отравленный человек медленно двигается, изредка пьет воду.

Также полиция рекомендовала жителям городка обходить данный участок дороги, где мужчина упал в обморок.

Пока правоохранители не сообщают, связан ли этот инцидент с отравлением "Новичком" двух жителей городка Эймсбери, что возле Солсбери.

Напомним, как ранее заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, российская атака привела к гибели женщины от "Новичка".

Российская атака привела к гибели женщины от "Новичка", - министр обороны Британии Женщина, отравившаяся "Новичком" в Эймсбери, умерла
Теги публикации: Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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