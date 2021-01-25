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Росія може вперше провести свій аналог ЗНО на окупованому Донбасі

Донецьк, Понеділок 25 січня 2021 17:18
Росія може вперше провести свій аналог ЗНО на окупованому Донбасі
Фото: Росія проведе ЄДІ для школярів в ОРДЛО (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація цього року може вперше провести Єдиний державний іспит (ЄДІ) на окупованому Донбасі. В окремих районах Донецької області для цього вже визначено чотири пункти.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що випускники шкіл на непідконтрольному Донбасі до цього здавали ЄДІ, виїжджаючи до Ростовської області. Але цього року російська влада вирішила провести тестування в окупованих містах.

Очікується, що ЄДІ будуть проводити в гімназії № 61 в Донецьку, ліцеї "Престиж" (Макіївка), ліцеї "Лідер" (Горлівка) і в колишньому університеті економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (Донецьк).

Зазначимо, ЄДІ є основною формою вступних іспитів в Російській Федерації. Це аналог українського Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Нагадаємо, минулого року майже 2 000 абітурієнтів з Криму і окупованого Донбасу вступили до українських вишів.

Влітку окупаційна влада не випускала на підконтрольну Україні територію абітурієнтів, які їхали вступати до вищих навчальних закладів. Відзначимо, для випускників шкіл на окупованій території України скасувала вимогу здавати ЗНО.

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